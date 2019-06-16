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هاني رمزي يكشف عن أوراق مصر الرابحة في أمم إفريقيا

الأحد 16/يونيو/2019 - 01:06 م
هاني رمزي يكشف عن أوراق مصر الرابحة في أمم إفريقيا
هاني رمزي
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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أكد هاني رمزي مساعد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم أن تجربة غينيا اليوم تأتي في إطار الاطمئنان على جميع اللاعبين في القائمة وتجهيزهم لكل طرق اللعب التي أعدها الجهاز الفني لخوض غمار البطولة الإفريقية.

 

وأوضح هاني رمزي أن الجهاز الفني يقف بالفعل على نسبة كبيرة من التشكيل الأساسي ، لكن لا بد أن يكون كل اللاعبين على مستوى بدني وفني عال لأن مشوار البطولة طويل ، وسيكون لكل لاعب دوره فيها .

 

وقال هاني رمزي: "الروح العالية التي أبداها اللاعبون في معسكرهم الحالي تجعل الجهاز الفني مطمئنا على تماسك الفريق وقدرته على تحقيق النتائج المرجوة ، لا سيما بعد أن تعاهدنا جميعا منذ البداية على نسيان انتماءاتنا المحلية على باب المعسكر وأصبح انتماؤنا جميعا واحد لبلدنا ومنتخبنا الوطني".

 

وأضاف هاني رمزي أن التركيز على مباراة زيمبابوي في افتتاح البطولة يوم الجمعة المقبللأنها مباراة الافتتاح ، ودائما ضربة البداية مهمة جدا على الروح المعنوية بتحقيق الفوز بنتيجتها ، خاصة أن هدفنا هو احتلال قمة المجموعة.

 

وتابع رمزي: "إلا أن ذلك لا يعني أن ترتيباتنا الفنية لا تشمل جميع فرق المجموعة ، حيث عملنا عليها منذ إجراء قرعة البطولة من جمع المعلومات عنها ونقاط القوة فيها وطرق لعبها لمواجهتها بالشكل الذي يضمن لنا التفوق عليها.

 

واختتم مساعد المدير الفني بالقول: "نثق في أن الجماهير ستكون ورقتنا الرابحة في البطولة التي دائما ما تكون على قلب واحد في حبها وانتمائها للمنتخب الوطني.. الخبرات التي يتمتع بها جميع اللاعبين المختارين تؤهلهم للعب تحت أي ضغوط دون القلق من هذا الجانب".

 

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المزيد عن: هاني رمزي منتخب مصر مصر وغينيا مصر
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