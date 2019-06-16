رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية يواصل جولته التفقدية لمتابعة لجان الثانوية بحلايب وأبو رماد

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يواصل الشيخ عبد الجليل يونس، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، ويرافقه حسن عبد الباسط مدير إدارة الأمن بالمنطقة الأزهرية، متابعاته المكثفة للجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمدن الجنوب، حيث تفقد اليوم الأحد، لجنة الشيخ أبو النور زهير الإعدادى الثانوى للفتيات بأبو رماد، للإطمئنان على سير اللجان وانتظامها.



وتوجه أيضا لمتابعة سير لجنة معهد الشيخ سليم البشرى بنين بإدارة حلايب، وعقبها متابعة اللجنة التى تؤدى أعمالها بمدرسة ابن زهير التابعة لمديرية التربية والتعليم.



ومن جانبه أشاد يونس بانضباط وهدوء اللجان والتزامها بالتعليمات والضوابط الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية بشأن الامتحانات.



كما تفقد مركز توزيع الأسئلة بإدارة حلايب، ويذكر أن امتحان اليوم كان فى مادة الجغرافيا للقسم الأدبى.