برعاية رئاسية.. "النقل" تشارك في ملتقى بناة مصر الخامس

شاركت وزارة النقل في ملتقى بناة مصر الخامس الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار"تصدير المقاولات والعقار المصري ..مستقبل جديد للاستثمار".





وأكدت وزارة النقل أنه يتم تنفيذ كافة الإجراءات والآليات الخاصة بجذب المستثمرين في المجال العقاري والذي يشمل العقار الصناعي وأيضا إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية حيث تقوم وزارة النقل بإنشاء شبكة من هذا الموانئ والمناطق اللوجستسة تم طرح بعضها مثل ميناء ٦ اكتوبر الجاف كما سيتم قريبا طرح عدد من الموانئ الأخرى مثل موانئ العاشر من رمضان والسادات.





وأضافت أن هناك دعم كامل من القيادة السياسية لكافة الشركات المصرية لخدمة الاقتصاد القومي، لافتا الى أن الشركات المصرية ستستمر في المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومنها مشروعات مترو الأنفاق الى جانب الشركات الاجنبية خاصة بعد اكتساب الشركات المصرية لخبرة كبيرة في هذا المجال من خلال تنفيذ أنفاق قناة السويس.



