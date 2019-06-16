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برعاية رئاسية.. "النقل" تشارك في ملتقى بناة مصر الخامس

الأحد 16/يونيو/2019 - 01:08 م
برعاية رئاسية.. النقل تشارك في ملتقى بناة مصر الخامس
جانب من متلقى بناة مصر الخامس
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كرستينا عياد
 
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شاركت وزارة النقل في ملتقى بناة مصر الخامس الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار"تصدير المقاولات والعقار المصري ..مستقبل جديد للاستثمار".

وأكدت وزارة النقل أنه يتم تنفيذ كافة الإجراءات والآليات الخاصة بجذب المستثمرين في المجال العقاري والذي يشمل العقار الصناعي وأيضا إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية حيث تقوم وزارة النقل بإنشاء شبكة من هذا الموانئ والمناطق اللوجستسة تم طرح بعضها مثل ميناء ٦ اكتوبر الجاف كما سيتم قريبا طرح عدد من الموانئ الأخرى مثل موانئ العاشر من رمضان والسادات.

وأضافت أن هناك دعم كامل من القيادة السياسية لكافة الشركات المصرية لخدمة الاقتصاد القومي، لافتا الى أن الشركات المصرية ستستمر في المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومنها مشروعات مترو الأنفاق الى جانب الشركات الاجنبية خاصة بعد اكتساب الشركات المصرية لخبرة كبيرة في هذا المجال من خلال تنفيذ أنفاق قناة السويس.

كما أشارت الوزارة الى اهتمام وزارة النقل بمشاركة الشركات المصرية في مشروعات الطرق والسكك الحديدية وتطوير الموانئ البحرية حيث تقوم الوزارة بإنشاء عدد من المحطات متعددة الأغراض وتطوير الأرصفة البحرية وتعميق الغاطس بحيث يصبح الغاطس في الموانئ البحرية لا يقل عن 18 متر لإستيعاب السفن العملاقة، لافتاً إلى استمرار المشروع القومي للطرق الذي ساهم في تقليل نسبة الحوادث وفتح أفاق جديدة للتنمية، مشيراً إلى أن ما تم تنفيذه من هذا المشروع حتي الأن يصل الى 8000 كم نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة النقل ووزارة الإسكان وأن هناك خطة للربط مع الدول الإفريقية في مجال السكك الحديدية عن طريق ربط مصر بالسودان سككياً والربط البري عن طريق محور الأسكندرية كيب تاون وطريق مصر تشاد بالإضافة إلي الربط بين الموانئ البحرية المصرية والموانئ البحرية الإفريقية.
برعاية رئاسية.. "النقل" تشارك في ملتقى بناة مصر الخامس
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