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وافد برشلونة الجديد في عطلة مع صديقته

الأحد 16/يونيو/2019 - 12:06 م
وافد برشلونة الجديد في عطلة مع صديقته
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يستمتع لاعب خط الوسط الجديد في فريق برشلونة فرينكي دي يونج مع صديقته برحلات سفاري في تنزانيا قبل السفر إلى برشلونة.

سيصبح اللاعب الهولندي لاعبا في صفوف برشلونة في الأسبوع الأول من شهر يوليو.

بعد الانتهاء من الموسم رسمياً يوم الاثنين ، بعد لعب نهائي دوري الأمم ضد البرتغالي في، يستمتع فرينكي دي يونج بإجازته بعد فوزه في الدوري وكأس هولندا وبعد وصوله إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا مع أياكس .

قبل أن يتم تقديمه كلاعب جديد لفريق برشلونة في الأسبوع الأول من شهر يوليو ، مع تحديد اليوم المحدد بالضبط ، انتهز دي يونج الفرصة للتوجه إلى إفريقيا مع صديقته ميكي كيميني . 

واستمتع كلاهما بالطبيعة والحيوانات البرية في رحلة سفاري عبر تنزانيا.

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