نشرة أخبار الظهيرة.. "الأرصاد" تحذر من موجة حرارة مرتفعة خلال هذه الأيام

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال فترة الظهيرة، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، تأكيد وزارة الصحة، على تذليل كل الصعوبات أمام مجموعة مستشفيات كليوباترا، فضلًا عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المستوردة والمهربة جمركيًا داخل صيدلية بمدينة نصر.





في إطار خطة وزارة الآثار لتطوير المتاحف والمناطق الأثرية وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، انتهى متحف جاير آندرسون بميدان إبن طولون بالسيدة زينب من إعداد بطاقات الشرح لمختلف قاعات العرض المتحفي باستخدام طريقة برايل.





قالت وزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدأت زيارتها لمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، برفقة المحافظ اللواء عادل الغضبان، وذلك.





نفى السفير البريطاني لدى الجمهورية الإيرانية، الأحد، أن تكون وزارة الخارجية الإيرانية، استدعته بعدما أفادت لندن أن طهران مسؤولة بشكل "شبه مؤكد" عن الهجومين على ناقلتي نفط في بحر عُمان.





قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس هذا اليوم مستقر إلى حد كبير.





رصدت مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، قيام صاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المستوردة والمهربة جمركيًا، والغير مسدد عنها الرسوم الجمركية، والعقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل مخزن بالصيدلية (غير مرخص) وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلى من سعرها المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.



