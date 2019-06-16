طرق إيجابية للتعامل مع الزوج النكدي

يصعب على المرأة التعامل مع الزوج النكدي، لأنه يتشبث برأيه ولا يفتح لها بابا للنقاش معه، وتفاديًا لذلك عزيزتي، ولعلاقة زوجية مستقرة وناجحة اتبعي هذه النصائح:





التغافل

إذ تساعد على تجاوز اللحظة التي يكون فيها زوجك نكديًا وحاد المزاج.





اختيار الوقت المناسب للحديث

أو تقديم طلب ما، فغالبًا ما يكون للحالة المزاجية ووقت الحديث دور مهم في نتيجة الحوار، أو الطلب.





الامتناع عن التحدث عن موقف سابق

سواء كان قريبًا أو بعيدًا، خاصة إن كان سلبيًا ومؤثرًا في زوجك، لأن المشاعر التي انتابته خلال حدوث ذلك الموقف ستسيطر عليه مجددًا.





التحلي بالإيجابية والمرح

ومساعدته على عدم إعطاء أي شيء أكبر من حجمه، والتهوين عليه لتجاوز المواقف الصعبة.





تكوين روتين معين بينكما

يساعدكما على تفريغ الحالة السلبية، والأفكار غير المرغوبة، ويقربكما من بعضكما.





- عليكِ أن تعلمي أن زوجكِ قد يحتاج إلى دقائق للبقاء فيها مع نفسه حتى يهدأ، وهناك مَن يحتاج إلى أشخاص يهونون الأمر عليهم، والبقاء معهم، وفي هذه الحالة يفضَّل أن تكوني أنتِ، لأنكِ الأعلم بزوجكِ، وطريقة التعامل معه.





عدم إغفال لغة الجسد

إن سمح الأمر، بالمسح بيدكِ على كتفه، أو إمساك يده، هذا الأمر له دور عظيم في تجاوز زوجكِ المرحلة التي يمر بها.