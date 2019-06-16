حسن عبدالعزيز: ملتقى "بناة مصر" يهدف لنقل الخبرات المصرية للدول الأخرى

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قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، إن اليوم يشهد انطلاق فعاليات ملتقى "بناة مصر"، موضحًا أن أبرز حضور الملتقى رؤساء اتحادات المقاولون الأفارقة، إلى جانب مشاركة 120 شركة مقاولات.



وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن هناك اتحاد أفريقي يضم جميع الدول الأفريقية برئاسته، وهذا شرف لمصر أن يكون مقر هذا الاتحاد في مصر، بالإضافة لحضور 14 رئيس اتحاد من 14 دولة أفريقية.



وتابع، أن هذا الملتقى عنوانه الرئيسي "تصدير المقاولات"، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر شهادة أمام العالم أجمع أن قطاع المقاولات المصري قطاع عريق وقوي وقادر على المنافسة في أي مكان في العالم، وهذا الملتقى يهدف لنقل الخبرات المصرية في التشييد والبناء للدول الأفريقية والعربية، مع قيام الشركات المصرية بالمساهمة في إعادة أعمار العراق وسوريا وفلسطين وليبيا واليمن، مع حث الشركات الأفريقية للتعاون فيما بينها لتكون قادرة على المنافسة مع الشركات العالمية.

