ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"ادعم نقابتك": تعديل قانون المحاماة يحمي النقابة من شبح فرض الحراسة

الأحد 16/يونيو/2019 - 11:58 ص
ادعم نقابتك: تعديل قانون المحاماة يحمي النقابة من شبح فرض الحراسة
عبد المجيد جابر
Advertisements
طباعة
منى صموئيل
 
Advertisements

قال عبد المجيد جابر، المحامي المتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك، ان تعديل قانون المحاماه الحالي يقوض محاولات بعض المتربصين بالنقابه من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم في إدخال النقابه في نفق مظلم ومتاهات قضائيه من خلال رفض تعديلات قانون المحاماه، والمعروض حاليًا علي مجلس النواب.

وأضاف فى تصريح إلى "الفجر"، أن رفض التعديلات وعدم ادراجها علي الأجندة التشريعيه يعني وجود آلاف القضايا من حملة الدبلومات من اصحاب شهادات التعليم المفتوح واحكام بالتعويض علي النقابه بملايين الجنيهات، مما قد يعرض النقابه للأفلاس وفرض الحراسه عليها، مشيرًا، أن من يحرك هؤلاء بعض المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

واستطرد "جابر"، أن النقابة لن تكون جراج لحملة شهادات التعليم المفتوح ولن ينتفعوا بأموال المحامين المشتغلين من علاج وخدمات ومعاش، فهم لايريدون مصلحه النقابه قيدهم يسبب عبئ مالي كبير لميزانية النقابه والإنحدار بالمستوي التعليمي للمحامين، موضحًا، أن النقابه لن تكون جمعيه خيريه لغير المشتغلين يستفيدون منها ويحصلون علي امتيازات ويحرمون المشتغل من الاستفاده الكامله بالخدمات النقابيه.

وأشاد جابر، بنقيب المحامين لمواجهته غير المشتغلين واصحاب الدبلومات من حملة شهادات التعليم المفتوح ولم ينسحب او يستجيب لطلباتهم.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الجزائر
x
18:00
مالي
السنغال
x
18:00
نيجيريا
تنزانيا
x
18:00
زيمبابوي
المغرب
x
18:30
زامبيا
مصر
x
21:00
غينيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين - أساسي
0
x
00:00
2
كولومبيا
باراجواي
x
21:00
قطر