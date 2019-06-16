جامعة سوهاج تستعد لافتتاح مركز الحرف الصناعية

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تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، مركز الحرف اليدوية والصناعات التقليدية بمقر الجامعة القديم، للوقوف على آخر الاستعدادات والجاهزية لافتتاحه قريبًا، يرافقه الدكتور عبدالناصر يسن عميد كلية الآثار والدكتور محمد معروف وكيل الكلية والدكتور ريهام محمد منسقة المركز.



وتابع رئيس الجامعة عمليات تجهيز الموقع بكل الأدوات ومتطلبات التشغيل اللازمة من الأثاث والمعدات والتجهيزات المختلفة إيذانا بافتتاحه خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن إنشاء المركز سيساهم في تنمية المهارات اليدوية والفنية لشباب محافظة سوهاج، تسجيل الحرف التراثية بالمحافظة وتوثيقها، عقد ورش عمل للتدريب على الصناعات النسيجية والخشبية والفخارية والزجاجية، تنظيم المعارض الفنية للمشغولات اليدوية العادية والمتخصصة داخل وخارج الجامعة، إعداد كتالوج مصور عن الحرف والصناعات التراثية بالمحافظة.



وفي السياق نفسه ناشد عزيز القائمين على المركز بسرعة الإنتهاء من تلك المرحلة والبدء في أنشطة وفعاليات المركز لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الطلاب داخل وخارج الجامعة للاستفادة منه خلال الإجازة الصيفية.



يذكر أن مركز الحرف اليدوية تم انشاؤه لأول مرة بالجامعة كوحدة ذات طابع خاص لمد المتدربين والمنتسبين إليه بالخبرات الكافية في التقنيات والتطوير والتسويق لتحويل الحرف التراثية إلى صناعات متطورة بمحافظة سوهاج.