"أثار القاهرة" تعلن بدء التدريب الصيفي لطلابها



ونوهت الكلية، بأنه على من يرغب تسجيل البيانات التالية (الاسم - القسم العلمي - الفرقة الدراسية - رقم الهاتف - الرقم القومي) وإرسالها على البريد الإلكتروني

ونوهت الكلية، بأنه على من يرغب تسجيل البيانات التالية (الاسم - القسم العلمي - الفرقة الدراسية - رقم الهاتف - الرقم القومي) وإرسالها على البريد الإلكتروني [email protected] أو تسجيلها لدي سكرتارية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أعلنت كلية الأثار بجامعة القاهرة، عن برنامجها للتدريب الصيفي في مجال المتاحف وذلك لجميع طلاب الأقسام العلمية بالكلية.