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"أثار القاهرة" تعلن بدء التدريب الصيفي لطلابها

الأحد 16/يونيو/2019 - 11:58 ص
أثار القاهرة تعلن بدء التدريب الصيفي لطلابها
جامعة القاهرة
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أية حمروشي
 
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أعلنت كلية الأثار بجامعة القاهرة، عن برنامجها للتدريب الصيفي في مجال المتاحف وذلك لجميع طلاب الأقسام العلمية بالكلية.

ونوهت الكلية، بأنه على من يرغب تسجيل البيانات التالية (الاسم - القسم العلمي - الفرقة الدراسية - رقم الهاتف - الرقم القومي) وإرسالها على البريد الإلكتروني [email protected] أو تسجيلها لدي سكرتارية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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