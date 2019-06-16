"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)

أحيا المطرب الشاب أحمد كامل، أمس، حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، وسط حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المطرب من جميع الاعمار المختلفة الذي حرصو على حضور الحفل.





وقدم كامل، خلال الحفل باقة من ألمع أغانيه التي نجح بها مؤخرًا داخل الساحة الفنية، واستطاع أن يحشد شريحة كبيرة من الجمهور، منها "أبن اليل، ومتزعليش، ومبقتش أخاف اليل، ولا بننسى، كانسر، وكان في طفل"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق الحاد والهتاف الذي ملأ أرجاء المسرح.





يذكر أن المطرب أحمد كامل طرح مؤخراٌ كليب بعنوان "متزعليش"، وهو من كلماته و ألحانه، و توزيع إسلام شيتوس، ومن إخراج إسلام هشام، تخطي الكليب حاجز الـ 3 مليون مشاهدة.