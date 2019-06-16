ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)

الأحد 16/يونيو/2019 - 11:56 ص
وسط البلد تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان الأوبرا الصيفي (صور)
جانب من الحفل
Advertisements
طباعة
سعد نبيل
 
Advertisements

أحيا المطرب الشاب أحمد كامل، أمس، حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، وسط حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المطرب من جميع الاعمار المختلفة الذي حرصو على حضور الحفل.


وقدم كامل، خلال الحفل باقة من ألمع أغانيه التي نجح بها مؤخرًا داخل الساحة الفنية، واستطاع أن يحشد شريحة كبيرة من الجمهور، منها "أبن اليل، ومتزعليش، ومبقتش أخاف اليل، ولا بننسى، كانسر، وكان في طفل"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق الحاد والهتاف الذي ملأ أرجاء المسرح.


يذكر أن المطرب أحمد كامل طرح مؤخراٌ كليب بعنوان "متزعليش"، وهو من كلماته و ألحانه، و توزيع إسلام شيتوس، ومن إخراج إسلام هشام، تخطي الكليب حاجز الـ 3 مليون مشاهدة.


"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
"وسط البلد" تلهب حماس الجمهور في حفلهم بمهرجان "الأوبرا الصيفي" (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الجزائر
x
18:00
مالي
السنغال
x
18:00
نيجيريا
تنزانيا
x
18:00
زيمبابوي
المغرب
x
18:30
زامبيا
مصر
x
21:00
غينيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين - أساسي
0
x
00:00
2
كولومبيا
باراجواي
x
21:00
قطر