كشف غموض مقتل مسجل خطر بالبحيرة



فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالبحيرة أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه (أحد الأشخاص سن 22 - مقيم بدائرة المركز - سبق إتهامه فى عدد 7 قضايا "سلاح نارى، مخدرات، سرقة").. كما أكدت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق سن27 - مقيم بدائرة المركز).



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين إصابته بجروح وكدمات متفرقة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة دفاعًا عن النفس لقيام المجنى عليه بإستقلال مركبة "التوك توك" قيادته بزعم توصيله لإحدى القرى، وحال سيرهما بالطريق قام المجنى عليه بالتعدى عليه بسكين محدثًا إصابته، محاولًا سرقة "التوك توك" فقام بإستخلاص السكين من يده والتعدى عليه بها محدثًا إصابته، فهرب المجنى عليه وإختبأ بجسر الترعة محل العثور فتركه وإنصرف بالتوك توك.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نجحت الأجهزة الأمنية بالبحيرة في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو حمص بالعثور على جثة شخص مجهول بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز، مصاب بجرح طعنى بالفخذ.