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إدانة زوجة نتنياهو بتهم فساد

الأحد 16/يونيو/2019 - 11:55 ص
إدانة زوجة نتنياهو بتهم فساد
نتنياهو وزوجته
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وكالات
 
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دانت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالاحتيال واستخدام أموال الدولة لدفع أثمان وجبات طعام، وذلك في إطار صفقة اعتراف بالتهم الموجهة إليها.

                                        

وأدينت سارة نتنياهو باستغلال خطأ ارتكبه شخص آخر، في إطار قضية اتهمت فيها في يونيو 2018 بالاحتيال وخيانة الأمانة لاستخدامها أموال الدولة، ودفع مبالغ لقاء وجبات طعام، والتصريح كذباً بعدم توافر طهاة في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.

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