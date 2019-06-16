سقوط أخطر تشكيل عصابي لغسيل الأموال وتجارة المخدرات









ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب من بينها شراء أراضى زراعية وعقارات وسيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 55 مليون جنيه.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 13 متهما، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.