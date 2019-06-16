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سقوط أخطر تشكيل عصابي لغسيل الأموال وتجارة المخدرات

الأحد 16/يونيو/2019 - 11:54 ص
سقوط أخطر تشكيل عصابي لغسيل الأموال وتجارة المخدرات
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 13 متهما، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.

ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب من بينها شراء أراضى زراعية وعقارات وسيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 55 مليون جنيه.


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