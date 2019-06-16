ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأرصاد: الجمعة المقبلة بداية فصل الصيف جغرافيا

الأحد 16/يونيو/2019 - 11:53 ص
الأرصاد: الجمعة المقبلة بداية فصل الصيف جغرافيا
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قالت إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، حيث يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وحار على جنوب البلاد نهارا.

وحذرت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، من وجود شبورة مائية على الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، وفيما عدا ذلك لا توجد أي ظواهر جوية مؤثرة.

ونوهت بأن هنااك نشاط للرياح على جنوب وغرب البلاد فقط، لافتة إلى استقرار حالة الطقس مستمر اليوم وغدًا، مضيفة أن بداية الصيف جغرافيًا الجمعة المقبلة.
Advertisements
المزيد عن: فصل الصيف طقس حالة الطقس توقعات الأرصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الجزائر
x
18:00
مالي
السنغال
x
18:00
نيجيريا
تنزانيا
x
18:00
زيمبابوي
المغرب
x
18:30
زامبيا
مصر
x
21:00
غينيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين - أساسي
0
x
00:00
2
كولومبيا
باراجواي
x
21:00
قطر