الأرصاد: الجمعة المقبلة بداية فصل الصيف جغرافيا
الأحد 16/يونيو/2019 - 11:53 ص
هدى عبدالرازق
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قالت إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، حيث يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وحار على جنوب البلاد نهارا.
وحذرت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، من وجود شبورة مائية على الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، وفيما عدا ذلك لا توجد أي ظواهر جوية مؤثرة.
ونوهت بأن هنااك نشاط للرياح على جنوب وغرب البلاد فقط، لافتة إلى استقرار حالة الطقس مستمر اليوم وغدًا، مضيفة أن بداية الصيف جغرافيًا الجمعة المقبلة.
وحذرت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، من وجود شبورة مائية على الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، وفيما عدا ذلك لا توجد أي ظواهر جوية مؤثرة.
ونوهت بأن هنااك نشاط للرياح على جنوب وغرب البلاد فقط، لافتة إلى استقرار حالة الطقس مستمر اليوم وغدًا، مضيفة أن بداية الصيف جغرافيًا الجمعة المقبلة.
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