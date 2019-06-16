خاميس رودريجيز: حاولنا صناعة التاريخ أمام الأرجنتين

أكد خاميس رودريجيز، لاعب وسط منتخب كولومبيا، الأحد عقب الفوز على الأرجنتين 2-0 في مستهل مشوار الفريقين ضمن المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل، أنهم كانوا "يريدون صناعة التاريخ والجميع سعيد اليوم".

وأقر خاميس في تصريحات عقب نهاية اللقاء الذي أقيم على ملعب (فونتي نوفا أرينا) بأن اللاعبين بذلوا "مجهودا كبيرا" من أجل الفوز على "الألبيسيليستي"، وتصدر المجموعة الثانية مؤقتا، في انتظار نتيجة المواجهة الأخرى بين باراجواي، وقطر مساء الأحد على ملعب (الماراكانا).

وقال لاعب بايرن ميونخ الألماني سابقا: "لقد تمكنا من تحقيق الفوز بعد سنوات طويلة"، في إشارة لعدم قدرة كولومبيا على هزيمة الأرجنتين في أي مباراة رسمية منذ 12 عاما.

كما شدد صاحب القميص رقم "10" على البداية الجيدة لهم في البطولة، مؤكدا أن المشوار مازال طويلا من أجل تحقيق الهدف الأكبر.

وأوضح: "قدمنا أشياء طيبة للغاية، ولكن يتبقى أمامنا الكثير لتحقيق ما نريد".

وبهذه النتيجة تتصدر كتيبة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المجموعة مؤقتا برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل "الألبيسيليستي" الترتيب، في انتظار نتيجة المواجهة الأخرى بين باراجواي وقطر مساء الأحد على ملعب (الماراكانا).

وفي الجولة الثانية، سيلتقي رفاق النجم ليونيل ميسي أمام باراجواي فجر الخميس المقبل، ولا بديل أمامهم سوى الفوز للحفاظ على آمالهم في التأهل، فيما ستسعى كولومبيا للفوز على قطر يوم الأربعاء من أجل تأكيد التأهل لدور الثمانية.