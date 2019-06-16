اليونايتد يرصد التعاقد مع نجم وستهام

‫أبدى ناي مانشستر يونايتد اهتمامه بالتعاقد مع عيسى ديوب لاعب فريق وست هام يونايتد خلال الميركاتو الصيفي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلامية في إنجلترا.‬







‫وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن اليونايتد مهتم بعيسى ديوب ويرغب في ضمه لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل.‬







‫وأضافت الشبكة بأن مسئولو الشياطين الحمر مستعدون لتقديم عرض بقيمة ٤٥ مليون جنيه إسترليني بالإضافة لاعب أخر للحصول على خدمات ديوب.‬



