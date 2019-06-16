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اليونايتد يرصد التعاقد مع نجم وستهام

الأحد 16/يونيو/2019 - 11:50 ص
اليونايتد يرصد التعاقد مع نجم وستهام
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علي نبوي
 
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‫أبدى ناي مانشستر يونايتد اهتمامه بالتعاقد مع عيسى ديوب لاعب فريق وست هام يونايتد خلال الميركاتو الصيفي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلامية في إنجلترا.‬



‫وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن اليونايتد مهتم بعيسى ديوب ويرغب في ضمه لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل.‬



‫وأضافت الشبكة بأن مسئولو الشياطين الحمر مستعدون لتقديم عرض بقيمة ٤٥ مليون جنيه إسترليني بالإضافة لاعب أخر للحصول على خدمات ديوب.‬


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