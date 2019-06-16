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"الرحمة الموزعة على روح الميت حلال ولا حرام".. الإفتاء ترد

الأحد 16/يونيو/2019 - 11:41 ص
الرحمة الموزعة على روح الميت حلال ولا حرام.. الإفتاء ترد
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قالت دار الإفتاء، إنه يجوز لأهل الميت إطعام الطعام وهبة ثوابه إلى الميت بأن يقولوا مثلًا: "اللهم هب مثل ثواب هذا العمل إلى فلان"، وهذا مما لا ينبغي أن يُخْتَلَفَ فيه.

وأضافت الدار عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، أن من الأحاديث الدالة على ذلك حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: "نَعَمْ"، وسواء حُدِّدَ لذلك وقتٌ أو لم يُحدَّد فالأمر فيه واسع.

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المزيد عن: مصر دار الإفتاء الرحمة على الميت اخبار مصر
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