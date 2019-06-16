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ضبط هارب من دفع مليون و557 ألف جنيه غرامات بالزاوية الحمراء

الأحد 16/يونيو/2019 - 11:42 ص
ضبط هارب من دفع مليون و557 ألف جنيه غرامات بالزاوية الحمراء
متهم
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ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على متهم هارب ومطلوب التنفيذ عليه فى حكمين بإجمالى غرامة أكثر من مليون و557 ألف جنيه.

وتمكنت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، مطلوب ضبطه وإحضاره للتنفيذ عليه فى 2 حكم "مبانى" بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت (1،557،600 جنيه ) وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.‎
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