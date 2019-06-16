أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأحد (فيديو)



بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو الآتي: الدولار الأمريكي 16.79 للبيع، 16.69 للشراء، واليورو 18.98 للبيع، و18.86 للشراء، والجنيه الإسترليني 21.27 للبيع، و21.13 للشراء، والين الياباني "100" 15.46 للبيع، و15.36 للشراء، والفرنك السويسري 16.94 للبيع، و16.83 للشراء.



عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، 16-6-2019 تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري والذهب.جاءت أسعار الذهب، على النحو الآتي: عيار "24" 707 جنيهات للجرام، وعيار "21" 625 جنيهًا للجرام، وعيار "18" 530 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 4952 جنيهًا.