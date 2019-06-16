أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأحد (فيديو)
الأحد 16/يونيو/2019 - 11:41 ص
رقية جمال
Advertisements
Advertisements
عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، 16-6-2019 تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري والذهب.
جاءت أسعار الذهب، على النحو الآتي: عيار "24" 707 جنيهات للجرام، وعيار "21" 625 جنيهًا للجرام، وعيار "18" 530 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 4952 جنيهًا.
بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو الآتي: الدولار الأمريكي 16.79 للبيع، 16.69 للشراء، واليورو 18.98 للبيع، و18.86 للشراء، والجنيه الإسترليني 21.27 للبيع، و21.13 للشراء، والين الياباني "100" 15.46 للبيع، و15.36 للشراء، والفرنك السويسري 16.94 للبيع، و16.83 للشراء.
جاءت أسعار الذهب، على النحو الآتي: عيار "24" 707 جنيهات للجرام، وعيار "21" 625 جنيهًا للجرام، وعيار "18" 530 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 4952 جنيهًا.
بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو الآتي: الدولار الأمريكي 16.79 للبيع، 16.69 للشراء، واليورو 18.98 للبيع، و18.86 للشراء، والجنيه الإسترليني 21.27 للبيع، و21.13 للشراء، والين الياباني "100" 15.46 للبيع، و15.36 للشراء، والفرنك السويسري 16.94 للبيع، و16.83 للشراء.
Advertisements
المزيد عن: اخبار مصر أسعار العملات أسعار الذهب
- أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الأردني
- سعر الذهب اليوم الأحد 10-12-2017 في محلات الصاغة المصرية تعاملات آخر اليوم
- أسعار الذهب اليوم الأحد 10-12-2017 بمحلات الصاغة المصرية التعاملات المسائية
- أسعار الذهب والدولار والفاكهة والخضار اليوم 26 – 2- 2018
- اسعار "العملات اليوم" أمام الجنيه فى البنوك
- أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد 8/7/2018
- اسعار الذهب فى نهاية تعاملات اليوم الأحد 8/7/2018
- أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 18/8/208
- عاجل.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب
- أسعار الذهب تواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الخميس 25/10/2018