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أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأحد (فيديو)

الأحد 16/يونيو/2019 - 11:41 ص
أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأحد (فيديو)
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رقية جمال
 
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عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، 16-6-2019 تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري والذهب.

جاءت أسعار الذهب، على النحو الآتي: عيار "24" 707 جنيهات للجرام، وعيار "21" 625 جنيهًا للجرام، وعيار "18" 530 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 4952 جنيهًا.

بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو الآتي: الدولار الأمريكي 16.79 للبيع، 16.69 للشراء، واليورو 18.98 للبيع، و18.86 للشراء، والجنيه الإسترليني 21.27 للبيع، و21.13 للشراء، والين الياباني "100" 15.46 للبيع، و15.36 للشراء، والفرنك السويسري 16.94 للبيع، و16.83 للشراء.
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