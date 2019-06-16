ضبط كميات كبيرة من الأدوية المستوردة والمهربة جمركياً داخل صيدلية بمدينة نصر
الأحد 16/يونيو/2019 - 11:40 ص
هبة عبد الحفيظ
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رصدت مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، قيام صاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المستوردة والمهربة جمركيًا، والغير مسدد عنها الرسوم الجمركية، والعقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل مخزن بالصيدلية (غير مرخص) وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلى من سعرها المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وبتقنين الإجراءات تم استهداف الصيدلية المشار إليها بالتنسيق مع مفتشى الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، حيث أمكن ضبط 3 أشخاص "المدير المسئول عن الصيدلية - عاملان بذات الصيدلية"، وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير المسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد، بالإضافة إلى كميات من الأدوية الخاصة ببعض المستشفيات الحكومية والممنوع تداولها بالصيدليات بالمخالفة لأحكام القانـون.
بمواجهتهم أيدوا ما سبق وجارى تكثيف الجهود لضبط مالك الصيدلية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وبتقنين الإجراءات تم استهداف الصيدلية المشار إليها بالتنسيق مع مفتشى الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، حيث أمكن ضبط 3 أشخاص "المدير المسئول عن الصيدلية - عاملان بذات الصيدلية"، وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير المسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد، بالإضافة إلى كميات من الأدوية الخاصة ببعض المستشفيات الحكومية والممنوع تداولها بالصيدليات بالمخالفة لأحكام القانـون.
بمواجهتهم أيدوا ما سبق وجارى تكثيف الجهود لضبط مالك الصيدلية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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