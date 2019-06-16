عاجل.. تعرف على موعد افتتاح محطة مترو هيلوبوليس
الأحد 16/يونيو/2019 - 11:39 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم هيئة مترو الأنفاق، إنه تم افتتاح 3 محطات فقط بالجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث، منوهًا بأن محطة هيلوبوليس وهى المحطة الرابعة لهذا الجزء سيتم افتتاحها مع احتفالات أكتوبر المقبلة.
وأشار "عبد الهادي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من القاهرة" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، إلى أن كل محطات وقطارات الخط الثالث مكيفة الهواء، وبها سلالم متحركة، كما يوجد في كل محطة شاشة رقمية توضح للراكب موعد قدوم القطار.
وأضاف أن هناك ماكينة صراف آلي بمحطات الخط الثالث، منوها بأن كل مداخل المحطات بها أجهزة للكشف عن المفرقعات، كما أن المحطات مراقبة بالكاميرات، بالإضافة إلى وجود أكمنة سرية داخل المحطات، مؤكدا أن محطات الخط الثالث لن يكون بها باعة جائلين.
وأشار "عبد الهادي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من القاهرة" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، إلى أن كل محطات وقطارات الخط الثالث مكيفة الهواء، وبها سلالم متحركة، كما يوجد في كل محطة شاشة رقمية توضح للراكب موعد قدوم القطار.
وأضاف أن هناك ماكينة صراف آلي بمحطات الخط الثالث، منوها بأن كل مداخل المحطات بها أجهزة للكشف عن المفرقعات، كما أن المحطات مراقبة بالكاميرات، بالإضافة إلى وجود أكمنة سرية داخل المحطات، مؤكدا أن محطات الخط الثالث لن يكون بها باعة جائلين.
Advertisements
المزيد عن: محطة هيلوبوليس محطات الخط الثالث مترو الأنفاق
- بعد الانتهاء من تطويرها.. متحدث المترو يكشف موعد افتتاح محطة المرج الجديدة
- رسميا.. "النقل" تعلن موعد فتح محطات مترو هارون ونادي الشمس وألف مسكن
- قبل افتتاحها رسميًا.. شاهد محطات مترو "هارون ونادي الشمس وألف مسكن" من الداخل
- المترو يعلن الاستعدادات النهائية لتشغيل محطات "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس"
- بعد إعلان تحريك سعر تذكرة الخط الثالث.. "المترو" يوضح على من تطبق الزيادة
- بزيادة تصل لـ10 جنيهات.. تعرف على أسعار تذاكر خط المترو الثالث وموعد التطبيق
- لو عايز توفر.. تعرف على أسعار اشتراكات الخط الثالث للمترو بعد زيادة التذاكر
- لركاب الخط الثالث.. المترو يعلق "خرائط" و"لافتات إرشادية" بالأسعار الجديدة
- متحدث مترو الأنفاق: محطات وقطارات الخط الثالث مزودة بأحدث كاميرات المراقبة
- "مترو الأنفاق" عن رفع أسعار تذاكر الخط الثالث: "دي سنة الحياة"