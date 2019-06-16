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عاجل.. تعرف على موعد افتتاح محطة مترو هيلوبوليس

الأحد 16/يونيو/2019 - 11:39 ص
عاجل.. تعرف على موعد افتتاح محطة مترو هيلوبوليس
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هدى عبدالرازق
 
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قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم هيئة مترو الأنفاق، إنه تم افتتاح 3 محطات فقط بالجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث، منوهًا بأن محطة هيلوبوليس وهى المحطة الرابعة لهذا الجزء سيتم افتتاحها مع احتفالات أكتوبر المقبلة.

وأشار "عبد الهادي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من القاهرة" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، إلى أن كل محطات وقطارات الخط الثالث مكيفة الهواء، وبها سلالم متحركة، كما يوجد في كل محطة شاشة رقمية توضح للراكب موعد قدوم القطار.

وأضاف أن هناك ماكينة صراف آلي بمحطات الخط الثالث، منوها بأن كل مداخل المحطات بها أجهزة للكشف عن المفرقعات، كما أن المحطات مراقبة بالكاميرات، بالإضافة إلى وجود أكمنة سرية داخل المحطات، مؤكدا أن محطات الخط الثالث لن يكون بها باعة جائلين.
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المزيد عن: محطة هيلوبوليس محطات الخط الثالث مترو الأنفاق
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