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عشرات الآلاف يتظاهرون للمطالبة بتنحي الرئيسة التنفيذية لهونج كونج

الأحد 16/يونيو/2019 - 10:21 ص
عشرات الآلاف يتظاهرون للمطالبة بتنحي الرئيسة التنفيذية لهونج كونج
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مـحــمد حســــــــــين
 
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خرج عشرات الآلاف من الناس إلى شوارع هونج كونج، اليوم الأحد، وهم يرتدون ملابس سوداء للمطالبة بتنحي الرئيسة التنفيذية للإقليم، وذلك بعد يوم من تعليقها مشروع قانون تسليم المتهمين في تراجع دراماتيكي بعد أكثر الاحتجاجات عنفا منذ عقود.

وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، حمل بعض المتظاهرين زهور القرنفل البيضاء، بينما حمل آخرون لافتات كتب عليها "لا تطلقوا النار، نحن مواطني هونج كونج"، حيث كانوا يحاولون تجنب تكرار العنف الذي هز المركز المالي يوم الأربعاء عندما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

وهرع متطوعو الإسعافات الأولية إلى مكان الحادث، حيث فقد بعض المحتجين الوعي بسبب ارتفاع درجات الحرارة نحو 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت). مر الآخرون بالمياه والمشجعين أثناء مغادرتهم حديقة فيكتوريا للتوجه إلى المكاتب الحكومية.

هتفت الحشود عندما دعا المنظمون بصوت العالي الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، على التنحي.

أرجأت "لام"، التي تدعمها بكين يوم السبت إلى أجل غير مسمى مشروع قانون تسليم المتهمين الذي يمكن أن يرسل أشخاصًا إلى الصين القارية لمحاكمتهم، معربة عن "الحزن والأسف العميقين".
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