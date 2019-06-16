ضبط ٢١ سمسار أثاث بدمياط

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شنت مباحث الأموال العامة بدمياط برئاسة الرائد أحمد ربيع ومعاونيه، حملة أمنية لضبط عدد من سماسرة الأثاث بدمياط، والذين يسببون مشاجرات بسبب استقبالهم الزبائن والعملاء في مدخل المحافظة.



تمكنت الحملة من ضبط 21 سمسار موبليات بطريق دمياط بورسعيد دمياط السنانية وذلك لعدم حصولهم علي رخصة مزاولة مهنة.



يذكر ان غرفة صناعة الأخشاب تقدمت بشكوى رسمية الى محافظ دمياط بسبب سماسرة الموبليات الذين يطاردون الزبائن علي الطرق الرئيسة بدمياط أثناء دخولهم المدينة لشراء الموبليات



في سياق متصل كان أعضاء جروب جت في السوستة قد قاموا بوضع منشور عن زيارة محافظة والأثاث وما يسببه هؤلاء السماسرة من اساءات ومضايقات.