رئيس الوزراء: وجود أكثر من مطور عقاري في مصر "شيىء يفرح"
الأحد 16/يونيو/2019 - 10:27 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على تلبية أي طلبات تسهل عملية تصدير العقارات، وصناعة المقاولات كونهما جزء هام من الاقتصاد المصري.
وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لملتقى بناة مصر تحت رعاية الرئيس السيسي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن تسويق المنتج العقاري المصري مسئولية الشركات العامة والخاصة، مضيفا: "وجود أكثر من شركة مقاولات ومطور عقاري في مصر شيىء يفرح".
وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على دعم قطاع العقارات، وتفعيل التعاون مع الأشقاء الأفارقة والعرب في هذا المجال.
وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لملتقى بناة مصر تحت رعاية الرئيس السيسي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن تسويق المنتج العقاري المصري مسئولية الشركات العامة والخاصة، مضيفا: "وجود أكثر من شركة مقاولات ومطور عقاري في مصر شيىء يفرح".
وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على دعم قطاع العقارات، وتفعيل التعاون مع الأشقاء الأفارقة والعرب في هذا المجال.
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