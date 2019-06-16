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قبل بيعه في السوق السوداء.. إحباط ترويج طن دقيق بلدي مدعم

الأحد 16/يونيو/2019 - 10:21 ص
قبل بيعه في السوق السوداء.. إحباط ترويج طن دقيق بلدي مدعم
المضبوطات
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إيمان عبد العاطي
 
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كشفت تحريات اللواء مصطفي البكري مدير مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، عن قيام "علاء م. م"، صاحب مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة الوراق، بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم الذى يتم صرفه بنظام الحصص للمخابز الذى يستخدم في انتاج الخبز البلدى المدعم من قبل الدولة على بطاقات صرف الدعم وبيعه بازيد من السعر الرسمي بقصد تحقيق أرباحا طائلة غير مشروعة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وبالتأكد من المعلومات الواردة بعد الإستعانة بالمصادر السرية، تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المخبز المشار اليه وأمكن ضبط المتحري عنه وبتفتيش المخزن عثر بداخلة علي 17 جوال دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة استخراج 82% زنة الواحد 50 كيلو جرام، وبلغ اجمالي المضبوطات (850 كجم) دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة.

وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابة الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، وجارٍ العرض على على النيابة العامة.
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