مدبولي: ما نفذناه من مشروعات معجزة هندسية
الأحد 16/يونيو/2019 - 10:24 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التعاون مع القطاع الخاص في قطاع المقاولات كان من أهم النقاط التي ركزت عليها الحكومة.
وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لملتقى بناة مصر تحت رعاية الرئيس السيسي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن ما تم تنفيذه من مشروعات على أرض مصر خلال الأربع السنوات الماضية، معجزة هندسية تمت بأيد مصرية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر تعمل على نقل خبرتها للدول الشقيقة، حيث تعمل مصر على تصدير خبرتها في مجال المقاولات.
وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لملتقى بناة مصر تحت رعاية الرئيس السيسي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن ما تم تنفيذه من مشروعات على أرض مصر خلال الأربع السنوات الماضية، معجزة هندسية تمت بأيد مصرية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر تعمل على نقل خبرتها للدول الشقيقة، حيث تعمل مصر على تصدير خبرتها في مجال المقاولات.
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