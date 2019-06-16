قرار حاسم لجهاز مدينة 6 أكتوبر بشأن الـ"توك توك"
الأحد 16/يونيو/2019 - 10:13 ص
أحمد الشيخ
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صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تقرر حظر سير التوك توك بالمدينة، مؤكداً أن الجهاز سيتعامل بكل حسم، وسيتخذ جميع الإجراءات القانونية والفورية ضد من يخالف هذا القرار، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على ترخيص نحو ١٠٠٠ سيارة فان، لتكون بديلا لسيارات الـ"توك توك".
وأكد الشربيني، استمرار الحملات لحين القضاء على ظاهرة التوك توك بالمدينة بأكملها، وذلك من أجل الحفاظ على النسق الحضاري للمدينة وإظهارها بالشكل اللائق بها.
وأشار إلى أنه تم شن عدة حملات على منطقة جنوب الأحياء بالمدينة، للقضاء على ظاهرة انتشار مركبات "التوك توك"، وظاهرة الجراچات العشوائية، لاعتبارها تعديا على أملاك الدولة، وذلك في إطار حرص الجهاز، للقضاء على ملامح العشوائية بالمدينة.
وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن جهاز مدينة 6 أكتوبر، يهيب بمالكي مركبات "التوك توك" الالتزام بعدم السير داخل المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم ضبط المركبة والتحفظ عليها، والمصادرة الفورية مع من يخالف، وذلك طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مضيفاً أن الحملات ستستمر تباعا، لتشمل المدينة بأكملها.
وأوضح أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية ضد الوحدات السكنية التي تقوم بأنشطة مخالفة بالمدينة بأكملها، حيث تم التعامل مع الوحدات المخالفة للنشاط وإزالة المخالفات المتواجدة بها.
وأكد رئيس الجهاز، أنه لا تهاون في إزالة أية مخالفات أو تعديات بالمدينة، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة للتعامل الفوري مع أية مخالفة أو تعدٍ تنفيذا للقانون.
وأوضح المهندس خالد سرور، نائب رئيس الجهاز للتنمية والمشرف على القطاع الشرقى، أن الجهاز وافق على ترخيص نحو ١٠٠٠ سيارة فان، وتم إجراء قرعة لـ٥٠٠ متقدم، وتم ترخيص ٣٧ سيارة من إجمالى السيارات، مؤكداً أنه سيتم استبدال التوك توك بسيارات الفان، لتقليل الزحام والقضاء على العشوائية وربط أحياء المدينة ببعضها البعض.
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