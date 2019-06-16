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الهند تخطط للحصول على 217 مليون دولار من الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية

الأحد 16/يونيو/2019 - 10:04 ص
الهند تخطط للحصول على 217 مليون دولار من الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية
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مـحــمد حســــــــــين
 
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تخطط الهند لاستلام نحو 217 مليون دولار من الإيرادات الإضافية من زيادة الرسوم الجمركية على ما يصل إلى 28 منتجًا أمريكيًا تم الإعلان عنه ردًا على تعريفة واشنطن على الصلب المستورد والألومنيوم، كما ذكرت محطة NDTV اليوم الاحد.

ووفقًا لمحطة NDTV، أصبحت الرسوم الجمركية المتزايدة سارية المفعول اليوم الأحد.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهرت تقارير تفيد بأنه سيتم فرض رسوم جمركية على 29 سلعة أمريكية، لكن وفقًا لما ذكره مذيع المنفذ الإخباري، تم حذف ارتيميا، وهو نوع من الروبيان، من القائمة.

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