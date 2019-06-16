الهند تخطط للحصول على 217 مليون دولار من الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية

تخطط الهند لاستلام نحو 217 مليون دولار من الإيرادات الإضافية من زيادة الرسوم الجمركية على ما يصل إلى 28 منتجًا أمريكيًا تم الإعلان عنه ردًا على تعريفة واشنطن على الصلب المستورد والألومنيوم، كما ذكرت محطة NDTV اليوم الاحد.