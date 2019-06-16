رئيس البرلمان الإيراني: الهجوم على حاملتي النفط في بحر عمان مثير للشكوك
وصف رئيس البرلمان
الإيراني علي لاريجاني هجمات بحر عمان على ناقلات النفط بأنها "أمر مثير لشكوك".
وقال لاريجاني
خلال جلسة للبرلمان اليوم الأحد "هذه الهجمات مشكوك فيها وتأتي في إطار العقوبات
الاقتصادية الأمريكية المفروضة على الشعب الإيراني"، وذلك حسبما نقلت وكالة
"فارس"
وأضاف رئيس البرلمان
الإيراني "للأسف الشعب الأمريكي يدار من قبل عصابة سياسية بلا أخلاق ولا شرف،
ولا يستطيع الشعب الأمريكي محاسبة هذه العصابة".
وتعرضت ناقلتي نفط لانفجارات ببحر عمان،
يوم الخميس 15 يونيو ، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان،
واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.
ورفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة
بشكل قاطع المزاعم الأمريكية الذي "لا أساس لها" بشأن الهجمات على ناقلتي
نفط في خليج عمان، وأنه على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة التخلي عن الدعوة
للحرب وأن يوقفوا سعيهم إلى إشعال فتنة وينهوا عملياتهم وتخطيطاتهم السرية التي تهدف
إلى اتهام الآخرين في المنطقة.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو،
الخميس 15 يونيو/حزيران، أن الولايات المتحدة، تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات على
الناقلات في خليج عمان، مؤكدا أن هذا رأي الحكومة الأمريكية، بأن الحكومة الإيرانية
هي المسؤولة.
ودعت موسكو إلى عدم استخدام حادث ناقلات
النفط المأساوية، والتي هزت سوق النفط العالمي، في خليج عُمان لتأجيج الموقف ضد إيران.
يذكر أن الإمارات العربية المتحدة أعلنت
أنه تم استخدام نفس النوع من الألغام البحرية في استهداف ناقلات النفط التي تعرضت لهجمات
أمام سواحل إمارة الفجيرة، في مايو الماضي، مما يرجح احتمال أن يكون المهاجم في الحالتين
واحدا.
وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا
وتصعيدا عسكريا واقتصاديا من جانب واشنطن، وذلك بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي
الذي وقع عام 2015 مع طهران، وتشديد العقوبات النفطية الأميركية على الجمهورية الإسلامية.
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