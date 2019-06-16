تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم
الأحد 16/يونيو/2019 - 10:10 ص
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تُذاع مباراة منتخب مصر وغينيا اليوم الموافق الأحد 16 يونيو 2019، على قناة تايم سبورت أرضيا وفضائيا، كما تذاع على قناة أون سبورت، وهي تجربة ودية والبروفة الآخيرة أمام منتخب غينيا باستاد برج العرب بالإسكندرية.
واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على الدفع بمعظم العناصر الأساسية من أصحاب الخبرات فى مباراة غينيا الودية و أصحاب الخبرات أمثال محمد النني ومحمود تريزيجيه ومروان محسن من بداية اللقاء، لتحسين الأداء للفريق بعد المستوي الغير جيد أمام تنزانيا فى اللقاء الذى شهد الدفع بأكثر من عنصر جديد وتعديل خطة اللعب أكثر من 3 مرات ، فى اللقاء الذى انتهي بفوز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه أحمد المحمدي.
وحرص المكسيكي خافيير أجيري خلال المحاضرات الأخيرة مع اللاعبين على ضرورة الظهور بمستوي قوي أمام منتخب غينيا وتحقيق الفوز بأكثر من هدف و الظهور بمستوي مميز لإرسال رسالة قوية لمنتخبات المجموعة تحديداً وهم زيمبابوي والكونغو وأوغندا بقوة الفراعنة؛ مؤكدا أن مباريات اليوم ستحسم بشكل نهائى اللاعبين المتواجدين فى التشكيلة الرسمية التي ستبدأ مباراة زيمبابوي.
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