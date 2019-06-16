نشرة مرور الفجر الصباحية.. تباطؤ بعض الطرق بسبب الازدحام

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تشهد الحالة المرورية صباح الأحد، كثافات مرورية متحركة بشوارع ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، في ظل انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة مرور السيارات.



ويشهد أعلى كوبرى 15 مايو كثافات فى حركة المرور للمتجه إلى ميدان سفنكس والعكس ومن شارع جامعة الدول وصولا إلى وسط البلد بسبب التجمع المدرسي.





وتباطئت الحركة أعلى كوبري 6 أكتوبر للمتجه إلى مناطق مدينة نصر وفي الاتجاه العكسي إلى وسط البلد، وظهرت كثافة متحركة في نفق الأزهر للمتجه إلى شارع صلاح سالم وشوارع وسط العاصمة، وصولًا إلى كورنيش النيل للمتجهين من المعادي لأن هناك كثافات مرورية متوسطة أعلى كورنيش النيل من أبراج النيل إلى وسط البلد ومن وسط البلد إلى الدائري ومن الدائرى إلى المعادي وبشارع قصر العيني وبنفق الأزهر.





وظهرت تكثافات محدودة للسيارات، أعلى محور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة، وفى نزلة جامعة القاهرة حتى شارع السودان وبمحيط جامعة القاهرة.



كما تعاظمت كثافات مرورية بشوارع الهرم وصولًا إلى قسم الطالبية، وتباطأت حركة السيارات حتى شارع نصر الدين ونزلة جامعة القاهرة بسبب أعمال التطوير نفق السيارات فى ميدان النهضة.





وفى ذات السياق فقبد شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخاريه.



كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات

مرورية.