وفاة المخرج الإيطالي فرانكو زيفيرللي

توفي المخرج الإيطالي فرانكو زيفرللي أمس السبت في روما، عن سن يناهز 96 عامًا بعد صراع مع المرض.





واشتهر زيفرللي بحبه للأوبيرا وللأدب الإنجليزي على الخصوص، وانعكس ذلك بشكل واضح على أفلامه التي اقتبس أغلبها من شكسبير، وأشهرها "رميو وجولييت" الذي رشحه للأوسكار عن فئة الإخراج، كما حصل على أوسكار أفضل تصوير وأفضل ملابس وذلك عام 1968، و"هاملت" في عام 1992 من بطولة ميل غيبسون وغلين كلوز، و"ترويض النمرة“ عام 1967 الذي تألقت فيه إليزابيث تايلور إلى جانب ريتشارد برتون، وقد أهله هذا الولع بالأدب الإنجليزي الحصول على لقب "سير" في إنجلترا عام 2004.