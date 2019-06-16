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مبرر غير مقبول من "ميسي" للسقوط أمام كولومبيا

الأحد 16/يونيو/2019 - 10:04 ص
مبرر غير مقبول من ميسي للسقوط أمام كولومبيا
ميسي
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الفجر الرياضي
 
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برر ليونيل ميسي قائد ونجم الأرجنتين الخسارة بهدفين نظيفين أمام كولومبيا في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا.


وقال ميسي في تصريحات مع "تي واي سي": "هناك إيجابيات، ولكن يجب قبول التحدي فلا يوجد وقت للشكوى لذلك علينا التطلع للأمام".


وأضاف ميسي: "يجب أن نستمر لأن البطولة لم تنته بعد.. لم نخلق فرص ولكن عندما قدمنا الأفضل سجلوا، لا أعرف إذا كنا نستحق الخسارة وسنتعلم الدرس فليس من السهل البداية هكذا".


وتابع ميسي: "حالة الملعب كانت سيئة.. هذا أول لقاء هناك فلا أعرف ماذا سيحدث في اللقاءات التالية، ولكن لا أريد تحميل الأمر لها وخلق أعذار".


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