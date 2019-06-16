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الإفتاء توضح حكم الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية

الأحد 16/يونيو/2019 - 10:02 ص
الإفتاء توضح حكم الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية
دار الإفتاء
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فهمي الششتاوي
 
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قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية سواء كان بإذن غير رسمي أو بمأموريات وهمية لما فيه ضياع للعمل المنوط به، وهذا مخالف للدين؛ لأن الوقت المحدد للعمل رسميًّا حق للعمل لا يجوز الانصراف قبل نهايته إلا لحاجة العمل فقط أو بإذن صحيح من صاحبه.

وأضافت الدار، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأحد، أنه لا يختلف هذا الحكم من وقت دون آخر، لأن العمل أمانة ولأن الإنسان مأمور أن يؤدي الأمانة التي ائتمن عليها، وإلا كان خائنًا للأمانة؛ قال تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾.

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المزيد عن: صفحة الإفتاء على موقع فيس بوك دار الإفتاء اخبار مصر
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