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الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

الأحد 16/يونيو/2019 - 09:59 ص
الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران
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أية حمروشي
 
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات حبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.


ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران،الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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