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تحرير 3050 مخالفة مرورية.. وحجز 70 توك توك غير مرخص خلال 24 ساعة في الجيزة

الأحد 16/يونيو/2019 - 09:58 ص
تحرير 3050 مخالفة مرورية.. وحجز 70 توك توك غير مرخص خلال 24 ساعة في الجيزة
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير "1065" مخالفة انتظار خاطئ، "419" مخالفة متنوعة، "40" تجاوز السرعة المقررة بالرادار، "18" حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، "14" الصلاحية الفنية للسيارة، "1282" نـمــوذج 125، "23" عدم استخدام حزام الأمان، "20" حملة السرفيس، "12" زجاج فاميه، "15" ملصقات ومتعلقات، "70"  حجز توك توك، وبلغ الإجمالي 3050 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
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