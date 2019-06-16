ننشر موعد وكيفية التسجيل في اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات

يستهل مكتب التنسيق أعماله لهذا العام 2019، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.





وتيسيراً على أبنائنا الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت.





وتم استحداث هذه الخدمة لأول مرة عام 2017، ولاقت التجربة نجاحًا كبيرًا، لهذا قررت الوزارة الاستمرار في تقديم هذه الخدمة لهذا العام 2019 وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 6-7-2019 حتى يوم السبت الموافق 20-7-2019 وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:-

كليات التربية الرياضية.

شعبتي التربية (الفنية والموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر) .

كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .

كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

شعبتي التربية الفنية بكلتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)

كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

كليات الإعلام.





وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني علي شبكة الانترنت على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg





خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق شبكة الانترنت:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع.





يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

ستظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.





ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.





يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.





عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.





تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.





تلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية علي موقع التنسيق الالكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.





يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج اخري بعد اغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.





تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.





بيان بأماكن أداء الاختبارات

أولا: اختبارات كليات التربية الرياضية، وتؤدى الاختبارات كالآتي:-

المحافظات

أماكن أداء الاختبارات

القاهرة – الجيزة (بنين)

كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم

القاهرة – الجيزة (بنات)

كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة

القليوبية (بنين)

كلية التربية الرياضية للبنين ببنها

الإسكندرية – البحيرة عدا مناطق: كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير(بنين)

كلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير

الإسكندرية - مطروح – البحيرة عدا مناطق" كوم حمادة– وادي النطرون – مديرية التحرير"(بنات)

كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج

مطروح (بنين)

كلية التربية الرياضية للبنين بمطروح

المنيا (بنين – بنات)

كلية التربية الرياضية بالمنيا

أسيوط (بنين – بنات)

كلية التربية الرياضية بأسيوط

الوادي الجديد(بنين – بنات)

كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد

قنا - البحر الأحمر – الأقصر(بنين – بنات)

كلية التربية الرياضية بقنا

سوهاج (بنين – بنات)

كلية التربية الرياضية بسوهاج

أسوان (بنين – بنات)

كلية التربية الرياضية بأسوان

الغربية(بنين - بنات)

كلية التربية الرياضية طنطا

مدينة السادات بالإضافة إلى مناطق : كوم حماده – وادي النطرون – مديرية التحرير- اشمون – منوف - الشهداء(بنين - بنات)

كلية التربية الرياضية بمدينة السادات

المنوفية ماعدا مدينة السادات(بنين - بنات)

كلية التربية الرياضية بشبين الكوم

الشرقية(بنين - بنات)

كلية التربية الرياضية بالزقازيق(بنين - بنات)

القليوبية(بنات)

كلية التربية الرياضية بالزقازيق (بنات)

دمياط (بنين)

كلية التربية الرياضية بنين بدمياط

بورسعيد (بنين– بنات)

كلية التربية الرياضية ببورسعيد

الإسماعيلية – السويس(بنين– بنات)

كلية التربية الرياضية بالإسماعيلية

كفر الشيخ(بنين- بنات)

كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ

بني سويف( بنين وبنات )

كلية التربية الرياضية ببني سويف

الفيوم(بنين- بنات)

كلية التربية الرياضية بالفيوم

الدقهلية(بنين وبنات)

كلية التربية الرياضية بنين وبنات المنصورة

دميـاط(بنات)

كلية التربية الرياضية بنات المنصورة

شمال سيناء - جنوب سيناء(بنين- بنات)

كلية التربية الرياضية بالعريش





ثانياً: اختبارات كليات التربية النوعية:-

أ- شعبتى (موسيقية – فنية)، وتؤدى الاختبارات كالآتي:-

المحافظات

أماكن أداء الاختبارات

الجيزة

كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة(فنية – موسيقية)

الفيـوم

كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة(موسيقية)

القاهرة

كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بالعباسية(موسيقية- فنية)

مناطق( الخانكة –غرب وشرق شبرا الخيمة– شبين القناطر – القناطر الخيرية – العبور – قليوب – الخصوص) التابعة لمحافظة القليوبية

مناطق(بنها – كفر شكر – طوخ – قها) التابعة لمحافظة القليوبية.

كلية التربية النوعية ببنها(فنية – موسيقية)

الإسكندرية

كلية التربية النوعية بالإسكندرية(فنية – موسيقية)

البحيرة

كلية التربية النوعية بالنوبارية(فنية – موسيقية).ج.دمنهور

مطروح

كلية التربية النوعية بمطروح(فنية – موسيقية)

الغربية

كلية التربية النوعية بطنطا(فنية – موسيقية)

المنوفية بما فيها مدينة السادات

كلية التربية النوعية بأشمون(فنية – موسيقية).ج .المنوفية

كفر الشيخ

كلية التربية النوعية بكفر الشيخ( فنية – موسيقية)

الشرقية, ومركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية

كلية التربية النوعية بالزقازيق(فنية – موسيقية)

المنيا - وبني سويف

كلية التربية النوعية بالمنيا(موسيقية)

الفيـوم– بني سويف

كلية التربية النوعية (فنية) بالفيوم

الدقهلية ماعدا مركز ميت غمر

كلية التربية بالمنصورة(فنية – موسيقية)

الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء - جنوب سيناء

كلية التربية النوعية ببورسعيد(فنية – موسيقية)

دمياط

كلية التربية النوعية بدمياط(فنية – موسيقية)

أسيوط - الوادي الجديد

كلية التربية النوعية بأسيوط(فنية – موسيقية)

المنيا

كلية التربية النوعية بأسيوط(فنية)

قنا - سوهاج - البحر الأحمر- الأقصر

كلية التربية النوعية بقنا(فنية – موسيقية)

أســوان

كلية التربية النوعية بأسوان(فنية – موسيقية)





ب- شعبة المسرح التربوي .

المحافظات

أماكن أداء الاختبارات

الدقهلية ومركز زفتي التابع لمحافظة الغربية

كلية التربية النوعية بالمنصورة جامعة المنصورة





ثالثاً: اختبارات كليات الفنون الجميلة





(شعبة الفنون) وتؤدي الاختبارات كالأتي:-





المحافظات

أماكن أداء الاختبارات

القاهرة – الجيزة – القليوبية - الفيوم

كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالك

الإسكندرية – البحيرة – مطروح

كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية

بني سويف- المنيا

كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنيا

قنا – أسوان البحر الأحمر - الأقصر

كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر

اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج

الفنون الجميلة (فنون) بأسيوط

الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية.

كلية الفنون الجميلة (فنون)جامعة المنصورة

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(ب) :اختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة) وتؤدي الاختبارات كالأتي





المحافظات

أماكن أداء الاختبارات

القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم.

كلية الفنون الجميلة(عمارة) بالزمالك جامعة حلوان

الإسكندرية – البحيرة – مطروح.

كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة الإسكندرية

المنيا - بنى سويف.

كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنيا

اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – البحر الأحمر - الأقصر.

الفنون الجميلة(عمارة) جامعة أسيوط

الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية.

كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنصورة

رابعاً: اختبارات الفنون التطبيقية، وتؤدي الاختبارات كالأتي:-





المحافظات

أماكن أداء الاختبارات

القاهرة – الجيزة

كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان

الغربية– المنوفية– القليوبية- السويس – الشرقية – الإسماعيلية

كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها

الدقهلية- دمياط- بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء - الإسكندرية– مطروح – كفر الشيخ– البحيرة

كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط

بني سويف – الفيوم – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الاقصر – اسوان.

كلية الفنون التطبيقية ببني سويف





خامساً : اختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان:

وتؤدى الاختبارات بمقر الكلية بالزمالك بالقاهرة لطلاب جميع المحافظات.

سادساً : اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان:

المحافظات

أماكن أداء الاختبارات

الجيزة – القاهرة – القليوبية – الفيوم -الإسكندرية –مطروح – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية - الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان





سابعاً : اختبارات كلية التربية الفنية جامعة المنيا:

المحافظات

أماكن أداء الاختبارات

بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان

كلية التربية الفنية بالمنيا

ثامناً: اختبارات شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية جامعة السويس) لقبول بهما إقليمي:

المحافظات

أماكن أداء الاختبارات

السويس – جنوب سيناء

كلية التربية بالسويس

الإسماعيلية – شمال سيناء

كلية التربية بالإسماعيلية

ثاسعاً: اختبارات شعبة التربية الموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس(القبول بها إقليمي):

المحافظات

أماكن أداء الاختبارات

الاسماعيلية – شمال سيناء

كلية التربية بالإسماعيلية

عاشراً: اختبارات الإعلام، وتؤدي الاختبارات كالأتي:-





المحافظات

أماكن أداء الاختبارات

القاهرة – الجيزة - الإسكندرية- مطروح - الدقهلية- الشرقية-القليوبية- كفر الشيخ- الغربية- المنوفية- البحيرة- الفيوم.

كلية الإعلام جامعة القاهرة

السويس – بورسعيد- دمياط - شمال وجنوب سيناء – الإسماعيلية.

كلية الإعلام جامعة السويس

المنيا- بني سويف- أسيوط.

كلية الإعلام جامعة بني سويف

الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان.

كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:-





1) - رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في ادائها.

2) - عدد(1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

ملحوظة هامة:



