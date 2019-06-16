توصيات للمواطنين بتخزين "الليمون".. أسعار الخضروات اليوم الأحد في سوق العبور
الأحد 16/يونيو/2019 - 08:47 ص
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الخضروات، اليوم الأحد 16-6-2019، نفس معدلاتها السابقة، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراوحت أسعار الطماطم من 1.5 إلى 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 4 جنيهات، والبصل من 2 إلى 3.70 جنيهات.
ووصل سعر كيلو الكوسة 1.50 إلى 3 جنيهات، والفاصوليا بـ9 جنيهات، والفلفل الرومي بـ 8 جنيهات، والثوم بـ 3 جنيهات، واللفت بجنيهين، والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 4.5 جنيه، والملوخية 6 جنيه ويترواح سعر كيلو الليمون البلدي من 35 إلى 45 جنيه.
وكانت أسعار الليمون سجلت قفزة قوية بسب ضعف المعروض بالسوق، لعدم حصاد محصول الموسم الجديد، وكثرة عمليات التصدير.
وأشارت توقعات لـ"شعبة الخضار والفاكهة"، إلى استمرار أن تراجع أسعار الليمون خلال الأسبوعين المقبلين، ليصل إلى سعره الطبيعي بين 8 و10 جنيهات، ولكن بحسب المنطقة التي يباع فيها، مدللًا بذلك على أن عدة مزارع بالصعيد والشرقية والبحيرة ستبدأ في ضخه إلى الأسواق في غضون أسبوعين.
وطالبت الشعبة، المواطنين بضرورة تخزين الليمون خلال هذه الفترة.
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