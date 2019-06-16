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أحمد داش: تعرضت للموت خلال تصوير "كازبلانكا"

الأحد 16/يونيو/2019 - 08:44 ص
أحمد داش: تعرضت للموت خلال تصوير كازبلانكا
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الفجر الفني
 
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 أعرب الفنان أحمد داش عن سعادته البالغة بردود الفعل التي تلقاها خلال الفترة الماضية، عن فيلم "كازابلانكا"، الذي يتصدر قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك، بإيراد اقترب من 45 مليون جنيه.

وقال أحمد داش في تصريحات خاصة به، إنه واجه الموت في أحد المشاهد التي قدمها خلال الفيلم، لولا وجود أمير كرارة بجانبه.

وأوضح أن الفيلم يعد من أكثر الأعمال التي شارك في تصويرها بشكل سهل وبسيط، إلا من مشهد انقلاب السيارة من أعلى منطقة جبلية. مضيفا: "كان هذا أصعب المشاهد التي قدمتها، حيث كنت داخل السيارة، وكان أمير يحاول إنقاذي، وكان الأمان الوحيد لي هو يده، فإذا زاد العرق بها، كان من الممكن أن أفلت وأسقط ميتا".

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