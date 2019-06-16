حلقة نقاشية لـ"ماعت" عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، حلقه نقاشية للإعلاميين والصحفيين تحت عنوان "الصحافة الإلكترونية وعلاقتها بالآليات الدولية لحقوق الإنسان"، وذلك في إطار مشروعها الخاص بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.





وشارك في الحلقة أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، والدكتورة عفاف الفرجاني، الناشطة السياسية ورئيس تحرير جريدة الموقف الليبي، والصحفي بالوطن بهاء الدين عياد، الباحث في العلوم السياسية، والفنان سامح يسري.





وتناولت الحلقة مفهوم الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان والفرق بين الآليات التعاقدية وغير التعاقية.





كما ناقشت دور الصحافة الإلكترونية وتأثيرها في التوعية، وناقشت الحلقة الفرق بين نشر الصحفي للبيانات والتقارير الحقوقية، وبين أن يمارس الصحفي دوره الاستقصائي في التوصل إلى قصة إنسانية.





وتأتي هذة الحلقة في إطار حرص مؤسسة ماعت علي أهمية أن يكون كل صحفي وإعلامي علي دراية بهذة الآليات وما هي علاقة وارتباط الصحافة وخاصة الإلكترونية بالآليات الدولية.



