الفالح: نأمل توصل "أوبك" إلى توافق في فيينا لتمديد الاتفاق الحالي

قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، اليوم الأحد، إن من المرجح أن تجتمع أوبك في الأسبوع الأول من يوليو، في فيينا، موضحًا: "نأمل بتوصل المنظمة إلى توافق بشأن تمديد اتفاقها على خفض إنتاج النفط".





وكان الفالح قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن أوبك على وشك الاتفاق على تمديد اتفاقيتها إلى ما بعد يونيو حزيران على الرغم من أنه ما زالت هناك حاجة لإجراء مزيد من المحادثات مع الدول غير الأعضاء في أوبك والتي تمثل جزءا من اتفاقية الانتاج.





وقال الفالح للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة في مجموعة العشرين في شمال غرب طوكيو ”نأمل بالتوصل لتوافق لتمديد اتفاقنا عندما نجتمع خلال أسبوعين في فيينا“.





وعندما سئل عن موعد الاجتماع قال ”من المرجح في الأسبوع الأول من يوليو“.