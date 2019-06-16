منتخب مصر يواجه غينيا في البروفة الأخيرة لأمم إفريقيا

يواجه منتخب مصر نظيره الغيني في الساعة التاسعة مساء اليوم في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة أمم إفريقيا 2019 التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

وتعد مباراة مصر وغينيا الودية الثانية للفراعنة بعد الفوز على تنزانيا بهدف نظيف يوم الخميس الماضي لذلك يسعى خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر للوقوف على التشكيل الأساسي في ودية اليوم.

وبالرغم الفوز الضعيف من وجهة نظر بعض الخبراء، إلا أن خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة أعرب عن رضاه عن أداء اللاعبين وقدرتهم على صناعة الفرص أمام تنزانيا.

ومن المنتظر أن يدفع خافيير أجيري بمحمد صلاح نجم ليفربول في مباراة ومحمود حسن تريزيجيه ومروان محسن مع طارق حامد ومحمد النني وأيمن أشرف وأحمد حجازي وباهر المحمدي ومحمد الشناوي وعمرو وردة وأحمد المحمدي

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في أمم إفريقيا بمباراة زيمبابوي يوم الجمعة المقبل قبل أن يواجه أوغندا والكونغو الديمقراطية في المجموعة الأولى.