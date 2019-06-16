"العسكري السوداني": الإعلام حرّف الكلام حول فض الاعتصام
أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري
الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين الكباشي، أن وسائل الإعلام حرّفت ما قيل خلال
المؤتمر الصحافي للجنة السياسية بالمجلس، الخميس، حول الاجتماع بشأن فض الاعتصام.
وقال في تصريحات لقناة "العربية"
الأحد، إن وسائل الإعلام أخرجت الحديث عن سياقه، لاسيما بشأن "تنظيف منطقة كولومبيا".
كما أكد أن ما ذكره النائب العام، الوليد
سيد أحمد محمود، السبت صحيح، قائلاً: "لقد كان حضوره في الاجتماع من أجل الرأي
القانوني في نظافة منطقة كولومبيا".
إلى ذلك، نفى ممارسة أي ضغوط على النائب
العام من قبل المجلس العسكري، قائلاً "له كامل الاستقلالية في قراراته".
وأوضح أن هناك لجنتين للتحقيق في أحداث
فض الاعتصام، الأولى عسكرية برئاسة ضابط حقوقي، والأخرى قام بتشكيلها النائب العام.
وعن زيارة المبعوث الأمريكي، أشار إلى أن
الإدارة الأمريكية لا تمارس أي ضغوط على المجلس، بحسب ما نقله موقع قناة العربية.
- المجلس العسكري السوداني: ميدان الاعتصام مفتوح أمام الثوار
- "فض الاعتصام بكولومبيا فقط".. رسائل المجلس العسكري السوداني للسودانيين
- النيابة العامة في السودان تبدأ التحقيق في واقعة أحداث الاعتصام
- المجلس العسكري السوداني عن فض الاعتصام: قوات الأمن كانت تطارد مسلحين
- 3 أدلة تخلي مسئولية "العسكري السوداني" من أحداث الاعتصام
- متحدث المجلس العسكري السوداني: عبدالفتاح البرهان جاء استجابة لصوت الثورة
- "العسكري السوداني": هذه شروطنا وهذا ما كشفناه
- المجلس العسكري السوداني: السوشيال ميديا خطر على الأمن.. ولن تعود
- المجلس العسكري السوداني: سنعلن عن حكومة تصريف أعمال خلال أسبوعين
- النائب العام السوداني يعلن إحالة البشير للمحاكمة خلال أسبوع