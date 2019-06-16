شاهد.. سقوط طائرة في نهر خلال عرض جوي ببولندا
الأحد 16/يونيو/2019 - 08:21 ص
Advertisements
Advertisements
سقطت طائرة ذات محرك خفيف في النهر، ونتيجة
للحادث توفي الطيار، وفقا لراديو بولندا.
وفقًا لرجال الإنقاذ، سقطت الطائرة ياك-52 في الماء أثناء القيام بمناورات بهلوانية.
وتمكنوا استخراج حطام الطائرة وجثة الطيار
من المياه. وكان الطيار ألماني يبلغ من العمر 60 عامًا، جاء إلى المدينة البولندية
للمشاركة في العرض الجوي.
ووصل إلى مكان الحادث ممثلو لجنة الدولة
للتحقيق في حوادث الطيران، وتوقف العرض بعد الحادث.
Advertisements