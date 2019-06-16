أسعار العملات اليوم الأحد 16يونيو 2019

أسعار العملات اليوم الأحد 16يونيو 2019
الأحد 16/يونيو/2019 - 08:08 ص
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في إطار حرص بوابة الفجر على تقديم خدمات جديدة إلى مستخدميها، ننشر يوميا أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، ولمعرفة الأسعار اليوم الأحد 16 -6-2019 عبر الفيديو التالي:
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