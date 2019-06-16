كولومبيا تكسر عقدة 8 سنوات أمام الأرجنتين
الأحد 16/يونيو/2019 - 07:58 ص
الفجر الرياضي
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نجح منتخب كولومبيا في كسر سلسلة سلبية أمام الأرجنتين بعدما فاز عليه بهدفين نظيفين في افتتاح مباريات الفريقين في كوبا أمريكا 2019.
وسجل هدفي كولومبيا، روجير مارتينيز في الدقيقة 71، ودوفان
زاباتا في الدقيقة 86.
ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هدف مارتينيز
هو الأول لكولومبيا في شباك الأرجنتين منذ نوفمبر 2011 بعد أن عجزت عن التسجيل طيلة
565 دقيقة خلال مواجهاتها المتتالية مع الأرجنتين.
وكان آخر من سجل لكولومبيا في شباك الأرجنتين اللاعب دورلان
بابون، في 2011.
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