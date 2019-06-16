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"الهلال الأحمر الإماراتي" يسير قافلة غذائية جديدة إلى قرى "الدريهمي"

الأحد 16/يونيو/2019 - 08:08 ص
الهلال الأحمر الإماراتي يسير قافلة غذائية جديدة إلى قرى الدريهمي
الهلال الأحمر الإماراتي
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وكالات
 
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بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، سيرت اليوم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قافلة مساعدات غذائية، إلى عدد من قرى مديرية الدريهمي بالساحل الغربي لليمن. 

 

وذكر ممثل الهلال الأحمر الإماراتي ، في الساحل الغربي، أن قافلة المساعدات  تضمنت 2000 سلة غذائية متكاملة، وزعت على قرى (غليفقة، الكدف ، الذخر ، المبرك ، الطائف ، البكارية الكويزي ، المرايبة ، القباصية ، المشاهير ، الونس ، البهادرة).

 

وأكد إستمرار دعم ومساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة، للمواطنين اليمنيين في مختلف مدن وقرى الساحل الغربي، ووقوفها إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن.

 

مواطنون مستفيدون عبروا عن شكرهم وإمتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمها المتواصل لهم عبر تنفيذ جملة من المشروعات والمبادرات التي شملت مختلف مجالات الحياة.

 

وأكدوا بأن المساعدات الغذائية التي وزعتها عليهم اليوم فرق "الهلال الأحمر الإماراتي " تأتي في إطار التوزيعات المستمرة التي تلبي إحتياجاتهم.

 

 

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المزيد عن: قرى الدريهمي اليمن الهلال الأحمر الإماراتي الامارات
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