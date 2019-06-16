بالأسماء.. الفائزين بانتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بالبحرالاحمر فجر اليوم الأحد الانتهاء من فرز أصوات الناخبين



وفار ٧ مرشحين هم كلا من:احمد اسماعيل علي حسن 689، علي يوسف حمدان على 571،علي حسن محمد علي 550، خالد محمد محمود عبد الجليل 539، انطونيوس صلاح محروس سليمان 539، محمد احمد محمد خليل 547، محمد شاكر على محمد 536.



وبلغ عدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم 1146 تاجر بجميع مدن محافظة البحر الأحمر وانتخب مدينة الغردقة في المقدمة 540 صوت تليها القصير 201 صوت ثم سفاجا 205 صوت ثم غارب ٢٠٠ صوت.



كما بلغ عدد الذين لهم حق التصويت 5842 حيث تاجرو تنافس 13 مرشحا على 7 مقاعد.