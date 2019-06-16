نافاس يحدد شرطين للرحيل عن مدريد

أبدى كيلور نافاس حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، ترحيبه بالرحيل عن السانتياجو بيرنابيو بالانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد نافاس، أنه إذا رغب ريال مدريد التخلي عن خدماته، لن يمانع ذلك بالموسم الجديد.





وحدد الحارس، شرطين للرحيل وهم: الحصول على جميع مستحقاته المتأخرة لدى النادي، بالإضافة إلى عدم حصول النادي على أي مبالغ مادية نظير رحيله إلى أي نادي مطالبًا الرحيل مجانًا.





وأشارت بعض التقارير الصحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي، سيكون وجهة اللاعب لتعويض رحيل الإيطالي بوفون، بالموسم المقبل.